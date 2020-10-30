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Aktüel Fransa'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde olaylar çıktı
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde olaylar çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 04:11:09 -
Fransa'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde olaylar çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması birçok kentte protesto edilirken başkent Paris'te yapılan eylemde olaylar çıktı.

Paris'te sokağa çıkma ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen République Meydanı'nda yaklaşık 200 kişi toplandı.

"Macron istifa", "Fransızlar uyanın" ve "Herkes sokağa çıkma kısıtlamasından nefret ediyor" sloganları atan göstericiler, Les Halles Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Polis, dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan eylemcilere biber gazı kullandı. Protestocular çevreye de zarar verdi.

Ülkenin Toulouse ve Castres gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Öte yandan ülke çapında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık kuruluşlarına gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Hükümet, vatandaşların mümkünse işlerini evden takip etmelerini istiyor.

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesilecek.

Fransa'da daha önce salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına; sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

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