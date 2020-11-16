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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:19:46 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte, 508 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 406 artışla 1 milyon 991 bin 233'e çıktı. Fransa'da uzun aradan sonra ilk kez günlük Kovid-19 vakası 10 binin altına indi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 508 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 45 bin 54'e ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 919'u yoğun bakımda olmak üzere 33 bin 497 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1070 artışla 140 bin 880'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,4 oldu.

- "Salgını yeniden kontrol altına almaya başladık"

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasıyla virüsün daha yavaş yayıldığını belirtti.

Son 10 gündür günlük Kovid-19 vakası ve testlerin pozitif çıkma oranının düştüğünü ifade eden Veran, "Her şey ikinci dalgada pik noktasına ulaşıldığına işaret ediyor. Salgını yeniden kontrol altına almaya başladık. Bu güzel haber." dedi.


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