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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 01:43:23 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 406 artışla 2 milyon 351 bin 372'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 323 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 57 bin 567'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 884'ü yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 975 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1233 artışla 175 bin 891'e ulaştı. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı düşüyor.

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