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Aktüel Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı artıyor
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı artıyor

Ülkede son 24 saatte 22 bin 180 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:00:15 -
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı artıyor

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 466 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 22 bin 180 artışla 1 milyon 829 bin 659'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 466 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 754 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42 bin 207'ye ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 750'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 505 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 185 artışla 131 bin 920'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 19,6 oldu.



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