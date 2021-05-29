  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus diplomatlar Çekya'dan ayrıldı
Fransa’da koronavirüsün ataşi dinmiyor
8 farklı noktada orman yangını! Suçüstü enselendi
Suriye'den AB'ye savaşın suç ortağı suçlaması
Dünya Fransa’da koronavirüsün ataşi dinmiyor
Dünya

Fransa’da koronavirüsün ataşi dinmiyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:55:00 -
Fransa’da koronavirüsün ataşi dinmiyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 657 bin 572'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 68 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 358'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 38'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 847 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 58 bin 481 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 315 bin 595'ine tek doz, 10 milyon 742 bin 886'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!
Gündem

Engellenen bilim adamları gerçeği ortaya çıkardı: İşte koronavirüsün perde arkası!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili hazırlanan 22 sayfalık bir raporda, ABD ve Çin’le ilgili..
Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, Altın fiyatlarının ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğunu belirterek "Bunu po..
Dikkat çeken iddia: Mustafa Kemal’i engelleyen kim?
Gündem

Dikkat çeken iddia: Mustafa Kemal’i engelleyen kim?

Sultan Reşat’ın arabasıyla ilerlediği sırada çekilen bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde arabanın arkasından yürüyen şahsın Mustafa Kemal ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay