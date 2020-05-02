  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Fransa’da koronavirüse karşı köpekler devreye sokuluyor

Fransa’da koronavirüs vakalarının belirlenmesi için köpeklerin eğitilmeye başlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:18:00 -
Fransa’da koronavirüse karşı köpekler devreye sokuluyor

Fransa, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi için arama köpeklerinin eğitilmeye başlandığı belirtildi.

“Umut verici”

Fransa’da Paris itfaiyesi ile veterinerlik hizmetleri kurumu, korona virüse yakalanan kişileri tespit etmek için arama köpeklerini eğitmeye başladıkları açıkladı. Perşembe günü eğitilmeye başlanan köpeklerdeki ilk sonuçların “umut verici” olduğu belirtildi.

“Salgın hastalıkların bir kokusu vardır”

Alfort Ulusal Veterinerlik Okulu profesörü ve Paris İtfaiyesi veterinerlik hizmetleri müdürü Dominique Grandjean yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgınının başından beri, bu köpekleri düşündüm. Salgın hastalıkların bir kokusu vardır. Bu koku yaklaşık 40 köpeğe tanıtıldı“ dedi.

Başarılı olurlarsa havaalanlarında görev alacaklar

Uyuşturucu, para, patlayıcı ve kanser hastalığını tespit etmek üzere eğitilmiş köpekler gibi yeni eğitilen köpeklerin de korona hastalarını kısa sürede tespit etmesi bekleniyor. Eğitimin başarılı olması durumunda köpekler, havaalanları gibi kalabalık yerlerde hastaları tespit edebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

wuhanda ortak çalısan ülkeler kimler araştırma yapmak lazım.dünya sağlık örgütü kesin biliyordur ama para varsa iş zor ????
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı