Fransa'da koronavirüs nedeniyle 310 kişi yaşamını yitirdi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 310 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 60'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 582 artışla 2 milyon 786 bin 838'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 676'sı yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 846 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 643 artışla 203 bin 72'ye ulaştı, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,4'e geriledi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 138 bin 351 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Lille kentinde 2 kişide, İngiltere temaslı Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlandığı belirtildi. Testlerin geçen ay sonu yapıldığı ancak sonuçların bugün açıklandığı kaydedildi.

Fransa, aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.