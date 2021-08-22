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Fransa'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

Fransa'da son 24 saatte 17 bin 300 koronavirüs vakası tespit edilirken, 43 kişi de yaşamını yitirdi. Fransa'da toplam can kaybı 113 bin 372'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 23:01:00 -
Fransa'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tanı konulan 17 bin 300 Kovid-19 vakasıyla ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 6 milyon 619 bin 611'e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 372'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 128'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 651 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Okullarda koronavirüs ruhsatı uygulanmayacak

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Le Journal Dimanche dergisine verdiği mülakatta, okullarda Kovid-19 sağlık ruhsatının aranmayacağını belirtti.

Blanquer, okullarda iç mekanlarda maske takmanın zorunlu olacağını, temaslı sporların yasak olacağını, her seviyeden okulda yüz yüze eğitim verileceğini, ilkokullarda tek vakada tüm sınıfının karantinaya alınacağını, ortaokul ve liselerde aşılılar dışında temaslı öğrencilerin karantinaya alınacağını kaydetti.

Bakan Blanquer, eğitimin herkes için erişilebilir olması gerektiğini, bundan dolayı Kovid-19 sağlık ruhsatının aranmayacağını aktardı.

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, kişilerin Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemesini veya son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.

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