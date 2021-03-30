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Dünya Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 362 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 03:39:00 -
Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 94 artışla 4 milyon 554 bin 683'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 362 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 94 bin 983'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 974'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 322 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1058 artışla 290 bin 810'a ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ederken Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8,2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 985 bin 888'e çıktı, bunlardan 2 milyon 727 bin 817'sine ikinci doz aşı uygulandı.

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