Fransa'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 172 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a yükseldi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında artış sürüyor.
Ülkede son 24 saatte 33 bin 172 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.
Toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a ulaştı.
Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 134 bin 954 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 42 bin 960 olduğu aktarıldı.