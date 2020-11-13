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Dünya Fransa'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Fransa'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 172 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:02:00 -
Fransa'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında artış sürüyor.

Ülkede son 24 saatte 33 bin 172 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 134 bin 954 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 42 bin 960 olduğu aktarıldı.

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