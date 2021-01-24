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Dünya Fransa'da kıtlık paniği!
Dünya

Fransa'da kıtlık paniği!

Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, Fransa'da halk Kovid-19 salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa sebep olacağı korkusuyla gıda stokluyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:46:00 -
Fransa'da kıtlık paniği!

Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.

Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor.

Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.

Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi sebebi ile dondurma stoklamaya yöneldikleri belirtildi.

Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.

Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Kovid-19 salgınından beri et satışında büyük artış gerçekleşmişti.

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