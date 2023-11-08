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Dünya Fransa'da kaybolan Türk bulundu
Dünya

Fransa'da kaybolan Türk bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-08 08:21:00 -
Fransa'da kaybolan Türk bulundu

Fransa'ya tatile giden 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, telefonunun bozulması nedeniyle otele dönemedi. 4 gündür aranan Akçaer, Paris'teki Türklerin yardımıyla bulundu.

70 yaşındaki Mustafa Akçaer, ziyaret için gittiği Fransa'da kayboldu. Akçaer'in bulunmasına arama çalışmalarına katılan CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin şahit oldu.

Akçaer, Eyfel Kulesi yakınlarında otele giriş yaparken eşine ait telefonu alarak tur atmaya çıktı. Ancak telefon çalışmayınca Akçaer Paris'te kayboldu. Akçaer için 3 farklı dilde kayıp ilanı yayımlandı. Şehirde yaşayan gurbetçiler harekete geçti.

4 günlük çabaysa mutlulukla sona erdi. Akçaer sağ salim bir şekilde Paris'te yaşayan Türklerin de yardımıyla bulundu. Önlem olarak hastaneye kaldırılan Akçaer'in sağlık durumu iyi.

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