Fransa'da kaybolan Türk bulundu
Fransa'ya tatile giden 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, telefonunun bozulması nedeniyle otele dönemedi. 4 gündür aranan Akçaer, Paris'teki Türklerin yardımıyla bulundu.
70 yaşındaki Mustafa Akçaer, ziyaret için gittiği Fransa'da kayboldu. Akçaer'in bulunmasına arama çalışmalarına katılan CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin şahit oldu.
Akçaer, Eyfel Kulesi yakınlarında otele giriş yaparken eşine ait telefonu alarak tur atmaya çıktı. Ancak telefon çalışmayınca Akçaer Paris'te kayboldu. Akçaer için 3 farklı dilde kayıp ilanı yayımlandı. Şehirde yaşayan gurbetçiler harekete geçti.
4 günlük çabaysa mutlulukla sona erdi. Akçaer sağ salim bir şekilde Paris'te yaşayan Türklerin de yardımıyla bulundu. Önlem olarak hastaneye kaldırılan Akçaer'in sağlık durumu iyi.
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