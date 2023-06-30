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Dünya Fransa'da karışıklık devam ediyor! 45 bin güvenlik görevlisi meydanlarda
Dünya

Fransa'da karışıklık devam ediyor! 45 bin güvenlik görevlisi meydanlarda

Yeniakit Publisher
2023-06-30 22:09:00 -
Fransa'da karışıklık devam ediyor! 45 bin güvenlik görevlisi meydanlarda

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini açıkladı.

Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci vurarak öldürmesinin ardından patlak veren şiddetli protestolar sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini söyledi.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.
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Yorumlar

Murat

Ey turk basini bizimle dalga gecen fransaya ne zaman cevap vereceksiniz ?! Fransa yangin yeri sizlerde tik yok ?! Depremde bile terbiyesizce karikatur cizen pislik canarenchainee ye bizim larikaturistlerimiz neden cevap vermiyorlar 3 gun oldu bekliyoruz !!!
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