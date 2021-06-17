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Dünya Fransa’da ırkçılık hat safhada! Bu sefer Türk asıllı öğrenciyi hedef aldılar
Dünya

Fransa’da ırkçılık hat safhada! Bu sefer Türk asıllı öğrenciyi hedef aldılar

Irkçılığın pik yaptığı Avrupa ülkesi Fransa'da öğretmeninin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını reddeden Türk asıllı lise öğrencisi Altay, hapis ve para cezasıyla korkutulduktan sonra istihbarat birimlerince Müslüman kimliği ve aşırıcılık sorgusuna tabi tutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:57:00 -
Fransa’da ırkçılık hat safhada! Bu sefer Türk asıllı öğrenciyi hedef aldılar

2 Haziran'da tarih öğretmeninin 40 dakika "Türklerin Ermenileri, sivilleri öldürdüğünü" söylediğini belirten Altay, "Delil var mı?" diye sorduğunda öğretmen ve bir öğrencinin sert tepkisiyle karşılaştı. Fransa'da bunun yasalara göre suç olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamayı mecbur tutmadığını ifade eden Altay, 9 Haziran'da da istihbarat birimi tarafından ifadeye çağrıldı. Genç liseli, istihbarat birimlerinin annesi ve kardeşlerinin ismini sorduğunu, sosyal medya hesaplarını ve şifrelerini aldığını kaydetti. Kendisine "Müslüman mısın, dinini yaşıyor musun, namaz kılıyor musun?" gibi sorular yöneltildiğini belirten Altay, bu süreçte büyük bir stres yaşadığını, sınavlarına konsantre olamadığını ve geleceğinden ciddi endişe duyduğunu vurguladı.

Baba da sorgulandı

Okula çağrılan Altay'ın babası Aydın ise öğretmenin Altay'ı suçlaması üzerine "Madem suç, disiplin cezası verin" dediğini ancak müdürün 'veremeyeceklerini' söylediğini ifade etti. İstihbarat birimlerince de çağrılan baba Aydın, "Sadece bir dakika Ermeni meselesini, sonrasında hep radikallik, din üzerine konuştuk" dedi.

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Yorumlar

nota verilmeli ama ne der büyük "ne veriyooonğ müzük notaaası mııı?"
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