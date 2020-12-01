Fransa'da halka yönelik Kovid-19 aşı kampanyası ilkbaharda başlatılacak

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2021'nin nisan-haziran döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası yürüteceklerini bildirdi.



Macron, Elysee Sarayı'nda Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika ile terörle mücadele konusunda iş birliğinin artırıldığını ifade eden Macron, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ekibinin demokrasi, iklim ve güvenlik konularında Avrupa ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelecek yılın başında riskli grupta yer alan kişilerin aşılanacağını dile getirdi.

Nisan-haziran 2021 döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası başlatacaklarını ifade eden Macron, aşının zorunlu olmayacağını kaydetti.

Macron, Avrupa Birliği Komisyonunun doz aşılarını rezerve ettiğini ve bunların üye ülkeler arasında nüfusa göre dağıtılacağını bildirdi.