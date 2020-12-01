  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da halka yönelik Kovid-19 aşı kampanyası ilkbaharda başlatılacak
Aktüel

Fransa'da halka yönelik Kovid-19 aşı kampanyası ilkbaharda başlatılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:24:20 -
Fransa'da halka yönelik Kovid-19 aşı kampanyası ilkbaharda başlatılacak

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2021'nin nisan-haziran döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası yürüteceklerini bildirdi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika ile terörle mücadele konusunda iş birliğinin artırıldığını ifade eden Macron, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ekibinin demokrasi, iklim ve güvenlik konularında Avrupa ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelecek yılın başında riskli grupta yer alan kişilerin aşılanacağını dile getirdi.

Nisan-haziran 2021 döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası başlatacaklarını ifade eden Macron, aşının zorunlu olmayacağını kaydetti.

Macron, Avrupa Birliği Komisyonunun doz aşılarını rezerve ettiğini ve bunların üye ülkeler arasında nüfusa göre dağıtılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...
Dünya

Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...

Dünya basını, Avustralya askerinin, öldürdüğü Taliban askerinin protez bacağını bira içmek için kullandığı skandal görüntülere geniş yer ayı..
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
ABD'den S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den S-400 açıklaması

Sinop’ta test edilen S-400’lerden rahatsız olan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson skandal ifadelere yer verdi. Bailey Hutc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay