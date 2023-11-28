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Spor Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!
Spor

Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 21:01:00 -
Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!

Türkiye Arda Turan'dan Emre Belözoğlu'na kadar birçok eksi futbolcunun dolandırıldığı ve adı 'Fatih Terim fonu' kalan dolandırıcılık davasına kilitlenmişken Fransa da başka bir dolandırıcılık olayını konuşuyor.

Türkiye "Fatih Terim fonu" adıyla ünlenen milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasına kilitlemişken, Fransızların derdi bin-2 bin dolarlık dolandırıcılık oldu.

Bialton sporunun iki süperstarı Fransız Julia Simon ve Justine Braisaz-Bouchet, devam eden dolandırıcılık davasının farklı taraflarında yer alıyor.

L'Equipe gazetesi, Julia Simon'un geçen yıl Norveç'teki Blink Oyunları'nda takım arkadaşı Justine Braisaz-Bouchet'i dolandırmakla suçlandığını açıkladı.

 

Simon, Braisaz-Bouchet'nin kredi kartından bin ila 2 bin avro arasında bir miktar kullanmakla suçlanıyor. Bu parayı yatırım yapmak için kullandığı iddia ediliyor. Simon suçlamaların içeriğini reddetti ancak tüm yaz boyunca milli takım dışında antrenman yaptı.
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