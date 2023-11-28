Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!

Türkiye "Fatih Terim fonu" adıyla ünlenen milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasına kilitlemişken, Fransızların derdi bin-2 bin dolarlık dolandırıcılık oldu.

Bialton sporunun iki süperstarı Fransız Julia Simon ve Justine Braisaz-Bouchet, devam eden dolandırıcılık davasının farklı taraflarında yer alıyor.

L'Equipe gazetesi, Julia Simon'un geçen yıl Norveç'teki Blink Oyunları'nda takım arkadaşı Justine Braisaz-Bouchet'i dolandırmakla suçlandığını açıkladı.

Simon, Braisaz-Bouchet'nin kredi kartından bin ila 2 bin avro arasında bir miktar kullanmakla suçlanıyor. Bu parayı yatırım yapmak için kullandığı iddia ediliyor. Simon suçlamaların içeriğini reddetti ancak tüm yaz boyunca milli takım dışında antrenman yaptı.

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