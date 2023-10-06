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Dünya Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı
Dünya

Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 11:09:00 -
Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı

Fransa'da Fas asıllı Müslüman siyaset bilimci ve yazar Nabil Ennasri'nin, nüfuz ticareti ve yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da Fas asıllı Müslüman siyaset bilimci ve yazar Nabil Ennasri'nin, nüfuz ticareti ve yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

France Info'nun haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisinin (PNF) talimatıyla Ennasri ve Jean-Pierre Duthion, lobicilik ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Sorgu Hakimliğine ifade veren iki zanlıdan Ennasri hakkında gözaltı kararı verilirken, Duthion adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı ülkeler adına lobicilik ve nüfuz ticareti yapmakla suçlanan ikili ayrıca yolsuzluk ve kara para aklamakla itham ediliyor.

Zanlılardan Duthion'un avukatları Robin Binsard ve Guillaume Martine, müvekkillerine yöneltilen suçlamalarının asılsız olduğunu belirtirken, Ennasri'nin avukatı Yassine Bouzrou, müvekkilinin şu an susma hakkını kullandığını aktardı.
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Fas asıllı Fransız yazar Nabil Ennasri, küresel ısınmaya dikkati çekmek ve geçmişte aylar süren hac yolculuğunu yaşatmak amacıyla Paris'ten bisikletle Mekke'ye doğru başlattığı yolculuğunun bir kısmını Türkiye sınırları içerisinde sürdürmüştü.

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