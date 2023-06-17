Fransa'da deprem oldu, binalar hasar gördü! Tarihin en şiddetli depremi yaşandı

Fransa'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde binalarda ciddi hasar meydana geldi. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu depremin ülkede kaydedilen en güçlü depremlerden biri olduğunu belirtti.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin batısında dün 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti. Bakan Bechu, 1 kişinin hafif yaralandığını, depremin Fransa'da kayıtlara geçen en büyük depremlerden biri olduğunu belirtti. Deux-Sevres ve Charente-Maritime bölgelerinde çok sayıda binada hasar meydana geldiğini aktaran Bakan Bechu, Charente-Maritime’ye bağlı La Laigne köyü sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Elektrik hattı devrildi, bin 100 ev karanlıkta kaldı

Fransız medyası da binalardan taşlar düştüğünü ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu aktardı. Charente-Maritime bölgesinde bir elektrik hattının devrildiği, bin 100 evin elektriksiz kaldığı belirtildi. Depremin ülkenin kuzeyindeki Rennes ile güneybatıdaki Bordeaux’a kadar hissedildiği vurgulandı.

Bölgede sabah saatlerinde ise 5 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.