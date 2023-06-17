  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!

Samsun'da vaziyet budur! Apar topar harekete geçtiler: Resmen her yerden 45 dakikada 53 kilo yağış! Önlem alındı

Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?

Eyvah eyvah! Bu kavga karakolda biter! Ahmet Hakan’dan olay "Fatih Portakal" sözleri

Buket Aydın CHP'lilerin taklidini yaptı: 'Hıyarım' diyene tuzla koşuyorlar

Büyük müjde verildi! Türkiye’nin o bölgesinden petrol fışkıracak! Arap petrolü kalitesinde olduğu açıklandı

Müslümanlara yönelik zulmün en somut görüntülerinden biri! İşte 28 Şubat'ın mide bulandıran zihniyeti

Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'da dehşet anları

Ayasofya'nın altındaki gizli tünelde şok eden olay! Cinler 'Geldiler kaçın' diye bas bas bağırmaya başladı

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı
Dünya Fransa'da deprem oldu, binalar hasar gördü! Tarihin en şiddetli depremi yaşandı
Dünya

Fransa'da deprem oldu, binalar hasar gördü! Tarihin en şiddetli depremi yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 18:15:00 -
Fransa'da deprem oldu, binalar hasar gördü! Tarihin en şiddetli depremi yaşandı

Fransa'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bakan Bechu: “Fransa'da kaydedilen en güçlü depremlerden biri” dedi.

Fransa'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde binalarda ciddi hasar meydana geldi. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu depremin ülkede kaydedilen en güçlü depremlerden biri olduğunu belirtti.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin batısında dün 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti. Bakan Bechu, 1 kişinin hafif yaralandığını, depremin Fransa'da kayıtlara geçen en büyük depremlerden biri olduğunu belirtti. Deux-Sevres ve Charente-Maritime bölgelerinde çok sayıda binada hasar meydana geldiğini aktaran Bakan Bechu, Charente-Maritime’ye bağlı La Laigne köyü sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Elektrik hattı devrildi, bin 100 ev karanlıkta kaldı

Fransız medyası da binalardan taşlar düştüğünü ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu aktardı. Charente-Maritime bölgesinde bir elektrik hattının devrildiği, bin 100 evin elektriksiz kaldığı belirtildi. Depremin ülkenin kuzeyindeki Rennes ile güneybatıdaki Bordeaux’a kadar hissedildiği vurgulandı.

Bölgede sabah saatlerinde ise 5 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

Burası bir zamanlar kireç taşı ocağıydı
Burası bir zamanlar kireç taşı ocağıydı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burası bir zamanlar kireç taşı ocağıydı

Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor
Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Dünya

Bulutlar böyle suya dönüştürülüyor

Mısır’da bayram telaşı başladı
Mısır’da bayram telaşı başladı

Dünya

Mısır’da bayram telaşı başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23