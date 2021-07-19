Fransa’da delta varyantı etkili oldu
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 kişide koronavirüse rastlandı. Delta varyantının vakaları artırdığı tahmin ediliyor.
Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 532 artışla 5 milyon 867 bin 730’a çıktı.
Hastanelerde 891’i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 936 kişinin tedavisine devam ediliyor. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 544 bin 220’ye yükseldi, 30 milyon 339 bin 179 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.
Toplamda 65 milyondan fazla doz aşı yapıldı.