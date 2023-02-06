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Dünya Fransa’da bir evde çıkan yangında anne ve 7 çocuğu yaşamını yitirdi
Dünya

Fransa’da bir evde çıkan yangında anne ve 7 çocuğu yaşamını yitirdi

Fransa’nın Aisne iline bağlı kasabadaki bir evde çıkan yangında anne ve 2 ila 14 yaşlarındaki 7 çocuğu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:37:00 -
Fransa’da bir evde çıkan yangında anne ve 7 çocuğu yaşamını yitirdi

Fransa’nın Aisne iline bağlı kasabadaki bir evde çıkan yangında anne ve 2 ila 14 yaşlarındaki 7 çocuğu yaşamını yitirdi.

Fransız radyosu RTL’nin haberine göre, Aisne ilindeki Charly-sur-Marne kasabasında, 9 kişilik bir ailenin evinde yangın çıktı.

Çıkan yangında anne ve 2 ila 14 yaşlarındaki 7 çocuğu hayatını kaybetti.

Yangında vücudunun birçok yerinde ciddi yanıklar oluşan baba ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etti.

Yetkililer, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

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