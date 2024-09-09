Fransa’da binlerce kişi arabaların üstüne çıktı! Boykot çağrıları yüzünden göstericiler toplatılmaya başlandı!

Fransa’da genel seçimlerde ulusal mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu (NFP) ittifakı, Macron’u ‘ülkeyi kendi inşa ettiği çıkmaza sürüklemekle’ suçluyordu.

Macron’un başbakan olarak atamadığı sol ittifakın başbakan adayı Lucie Castets ‘Hem cumhurbaşkanı, hem başbakan hem de parti başkanı olmak isteyen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya‘ olduklarını söylemişti.

Sol ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets.

Macron, erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski dışişleri bakanı Michel Barnier’i başbakan atamıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre başkent Paris’te 26 binden, ülke genelindeyse 110 binden fazla kişi ‘seçim sonuçlarını yok saymakla’ suçladıkları Macron’a tepki için yürüdü.

NFP ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot’ysa X’teki paylaşımında gösterilere katılımın çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

Panot’ya göre Paris’te 160 bin, ülke genelinde 300 bin kişi Macron’u protesto etmek için toplandı.

Ne olmuştu?

Macron, 9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki aşırı sağın zaferinin ardından ulusal meclisi feshedip erken seçime gitmişti. Fransa’da temmuzdaki erken seçimleri birinci turda Marine Le Pen’in aşırı sağcı ‘Ulusal Birlik Partisi’ önde tamamlamış ama ikinci turda solcu ‘Yeni Halk Cephesi’ kazanmıştı.

Macron’un ittifakı seçimlerde ikinci olurken hiçbir parti ya da ittifak, hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı.

Emmanuel Macron, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında düzenlenen ‘2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ nedeniyle hükümet kurma sürecini askıya almıştı.

Yeni başbakan ataması gereken Macron, genel seçimlerde ulusal mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan dört solcu partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) bir hükümet kurmasına izin vermedi.

Geçen hafta parti liderleri ve parlamentodaki siyasi grupların temsilcileriyle Elysee Sarayı’nda görüşen Macron, seçim sonuçlarını yok saymakla suçlanıyor.

Fransa cumhurbaşkanı, ‘istikrarlı ve kapsayıcı çoğunluk’ hükümeti kurmak için müzakerelerin sürdürüleceğini duyururdu. Sol ittifaksa Macron’un tavrına tepkili.

Macron, ülkedeki yükselen sağ tehdidine karşı önlem almak ve 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde merkez seçmeni etrafında toplayabilmek amacıyla erken seçime gitmişti. Ama seçim sonuçları ülkeyi bir koalisyon hükümeti kurmak zorunda bıraktı.

Sürekli istikrarlı çoğunluktan söz eden Fransa lideri, sol ittifakın azınlık hükümetine sıcak bakmıyor.

Fransız anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor. Ancak siyasi geleneklere göre başbakanın en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçilmesi gerekiyor.