Fransa’da Başbakan krizi patlak verdi! Cumhurbaşkanı Macron'u postalıyorlar

Fransa'da, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyeyi elde etmesine rağmen sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddettiği için "seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için harekete geçti.

Macron’un azli için 200 bine yakın kişi imza verdi

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi ortamda paylaşılan dilekçenin "şimdiden neredeyse 200 bin kişi tarafından imzalandığını" bildirdi.

Fransızlara Macron aleyhinde çağrı!

Guette, Fransızları Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden dilekçeyi imzalamaya çağırdı. Dilekçede, Macron seçim sonuçlarına rağmen “eski hükümetin görevini sürdürmesine izin verdiği ve kendi programı dışındaki tüm hükümet programlarının uygulanmasını engellediği" gerekçesiyle eleştirildi.

Macron’un seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olmasının eleştirildiği ve 186 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı" kaydedildi.