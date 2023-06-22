  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Fransa'da aşırı sağcılar çevrecilere saldırdı, 4 kişi yaralandı
Avrupa

Fransa'da aşırı sağcılar çevrecilere saldırdı, 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 17:54:00 -
Fransa'da aşırı sağcılar çevrecilere saldırdı, 4 kişi yaralandı

Fransa'nın Lyon kentinde dün akşam düzenlenen protestoda, aşırı sağcıların çevreci göstericilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki habere göre, çevreci topluluk "Soulevement de la Terre"in feshedilmesine karşı çıkanlar, dün akşam Lyon'da gösteri düzenledi.

Gösteride, çöp bidonları ateşe verilirken, otobüs duraklarının camları kırıldı.

Onlarca aşırı sağcının göstericilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün Bakanlar Kuruluna "Soulevement de la Terre"in fesih kararını sunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23