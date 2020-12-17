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Aktüel Fransa'da alıkoydukları kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan polisler gözaltına alındı
Aktüel

Fransa'da alıkoydukları kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan polisler gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:32:32 -
Fransa'da alıkoydukları kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan polisler gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'da gözaltına alırken kelepçeli olarak aracın arkasına yüzüstü yatırıp üzerine oturdukları kişinin ölümüne yol açtıkları şüphesiyle haklarında soruşturma açılan 3 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland, 8 Nisan'da Beziers kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle kelepçelenen ve yüzüstü polis aracının arkasına yatırılan kişinin ölümüne sebep olmaktan haklarında soruşturma açılan 3 polisin gözaltına alındığını belirtti.

Savcı Balland, polis memurlarının "bir kişinin ölümüne yol açacak şekilde kasıtlı şiddet uygulamak ve tehlikede olan birine yardım etmemek"le suçlandıklarını ifade etti.

Yapılan otopsinin, şüphelinin ölümünün boynuna diz baskısından kaynaklı oksijensizlik nedenli olabileceğini ortaya koyduğunu kaydeden Balland, ayrıca çok miktarda uyuşturucu kullanmaktan kaynaklı akut zehirlenme nedeniyle ölüm ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.

- Polisler "zapt etmek için" üzerine oturduklarını savundu

Hayatını kaybeden kişinin avukatı müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu ve tedavisi yapılmadığı zaman çok tedirgin olabileceğini aktardı.

Polisler ise savunmalarında şüphelinin 2005'ten beri 8 kez şiddet ve hırsızlıktan mahkumiyet yediğini, kontrol sırasında da kendilerine zorluk çıkardığını ve gözaltına direndiğini ileri sürdü.

Şüpheliyi kelepçeleyerek aracın arkasına koyduklarını belirten polisler, yüzüstü yatırılan kişiyi zapt etmek için polis memurunun yol boyunca üzerine oturduğunu ifade etti.

Beziers kentinde Kovid-19 kapsamında devriye atan polislerce bir kişi kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve karakola götürülmüştü.

Karakola vardığında bilinçsiz olduğu görülen adam hayata döndürülememişti.

Şahsın yakınları söz konusu polisler hakkında kasıtlı adam öldürmekten dava açmıştı.

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