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Aktüel Fransa’da 33 rap sanatçısı "ırkçı polis şiddetine karşı" şarkı yaptı
Aktüel

Fransa’da 33 rap sanatçısı "ırkçı polis şiddetine karşı" şarkı yaptı

Şarkıda, Fransa’da her yıl onlarca Arap ya da siyahi gencin polis tarafından öldürüldüğü, uzun zamandır devam eden bu durum karşısında harekete geçilmediğinden söz ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:40:55 -
Fransa’da 33 rap sanatçısı "ırkçı polis şiddetine karşı" şarkı yaptı

PARİS (AA) - Tartışmalı güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile eleştirilen Fransa’da, rap sanatçıları polis şiddetine karşı çıkardıkları şarkıyla gündem oldu.

Ülkede 33 rap sanatçısı, "Polis şiddetine karşı 13'12" adını verdikleri parçada, Fransa’da her yıl onlarca Arap ya da siyahi gencin polis tarafından öldürüldüğünü, çok uzun zamandır devam eden bu durum karşısında kimsenin harekete geçmediğini vurguladı.

Böylesi bir durum ortadayken, polislerin fotoğraflanmasını ve görüntülerinin alınmasını yasaklayan genel güvenlik yasa tasarısının Ulusal Meclis’te görüşüldüğü hatırlatılan parçada, sanatçıların ırkçı polis şiddetinin kurbanları ile ailelerine destek olmak ve tacizlerin durması için şarkı yapmayı seçtikleri kaydedildi.

Sanatçıların aynı adalet talebi için birleştiklerini vurguladıkları parçada, "Bizler bu ırkçı cinayetlerin sessiz suç ortağı olmayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin, Müslümanları hedef alan adımları ve yürürlüğe koymaya hazırlandığı yasa tasarısı ile polislerin yetkilerini artıran tasarı Fransa'da tepkilere yol açtı.

Ardından düzenlenen protesto gösterilerinde polisin göstericilere ve alanda görüntü kaydeden gazetecilere yönelik şiddet uygulaması gerginliği daha da artırdı.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları hükümetin tutumunu ve polis şiddetini kınayan açıklamalar yayımladı.

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