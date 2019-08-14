Fransa'da 1 ton kokain ele geçirildi İçinde palmiye ağacı özleri bulunan 15 çuvala gizlenmiş 1 ton 66 kilogram uyuşturucunun yaklaşık 74 milyon avro değerinde olduğu açıklandı

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeyindeki Le Havre şehri limanında 1 ton 66 kilogram kokain ele geçirildi. Maliye Bakanı Gerald Darmanin, içlerinde palmiye ağacı özlerinin yer aldığı çuvalları inceleyen gümrük görevlilerinin 15 çuvala gizlenmiş 1 ton 66 kilogram kokain tespit ettiğini açıkladı. Uyuşturucunun yaklaşık 74 milyon avro (462 milyon lira) değerinde olduğunu aktaran Darmanin, kargonun Ekvador'dan yola çıktığını ve Belçika'nın Antwerp limanı üzerinden Fransa'ya sokulduğunu söyledi. Ülkede 2018 yılında yaklaşık 12 ton kokain ele geçirilmişti.

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