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Fransa yolculuğu öncesinde özel ziyaret

Türkiye’yi INAS Alp Disiplini yarışlarında temsil edecek olan Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül’ü kampta ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum’un Özel ikizlerine başarı dileklerini iletti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:18
Fransa yolculuğu öncesinde özel ziyaret

Türkiye’yi INAS Alp Disiplini yarışlarında temsil edecek olan Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül’ü kampta ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum’un Özel ikizlerine başarı dileklerini iletti.


Kayakta ve jimnastikte Türkiye’nin gurur kaynakları olan Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül, Fransa yolculuğu öncesinde Palandöken Kayak Merkezi’nde kamp yapıyor.


Özel ikizleri kampta ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, özel ikizlere INAS öncesinde başarı dileklerini ileterek, Bike Spor Kulübü Başkanı ve ikizlerin koordinatörü Mustafa Kocaman ile Antrenörler Nihat Dalga, Tarık Temel ve Seyyah Güngör’den kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Taşkesenligil,“2019 INAS Kayak Alp Disiplini Dünya Şampiyonası 05-11 Mart 2019 Tarihleri Arasında Fransa’nın Lans-en-Vercors ve Autrans- Meaudre-en- Vercors kenti Kayak Merkezlerinde yapılacak. BizdeYarışma öncesiAliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül’ü Kampta ziyaret ederek Şampiyona öncesi kendilerine hem moral verdik, hem de başarı dileklerimizi ilettik. İnşallah iki özel sporcumuz da Türkiye’ye ve ilimize madalya ile dönecekler” dedi.


Erzurum Bike Spor Kulübü Başkanı ve özel ikizlerin koordinatörlüğünü yapan Mustafa Kocaman, kayak camiasında Murat’a ‘Fırtına Murat’, Zeynep’e de ‘Ülüzgar Zeynep’ denildiğinin altını çizerek, iki sporcunun da kayakta Erzurum ile Türkiye’ye INAS Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonasında derece getireceklerine inandığını söyledi.


Kocaman,“İnşallah Murat fırtına, Zeynep de ülüzgar lakabına layık bir şekilde pistlerde esecekler. Başarı için kendilerine güvenimiz tam” dedi.


ErzurumBölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile Nesrin Kaya Bingül’ün çocukları olan özel sporcular, şimdiden INAS Dünya Kayak Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için Palandöken Kayak Merkezi’nde son taktik antrenmanlarını yapıyor. Özel ikizler şimdiden sporseverlere madalya sözü verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:18
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