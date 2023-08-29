Fransa yaptı yine yapacağını! Devlet okullarında Müslüman olarak okumak yasak
Fransa, Müslüman öğrencilerin devlet okullarında abaya adı verilen kıyafeti giymelerine yasak getirdi. Fransız Hükümet Sözcüsü, abaya elbisesinin "politik bir saldırı aracı" olduğunu savundu. Karar sağ ve sol görüşlü siyasi parti temsilcileri arasında da tartışmaya yol açtı.
Müslüman topluma karşı ırkçı tutumuyla dikkat çeken Fransa ayrımcı bir karara daha imza attı..
Devlet okullarında, Müslüman öğrencilerin giydiği abaya adı verilen kıyafet yasaklandı.
Yasak kararını Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal duyurdu: "Bir sınıfa girdiğinizde, öğrencilere bakarak dinlerini tespit edememelisiniz" dedi. Abaya adı verilen kıyafetin devlet okullarında yasaklanacağını söyledi.
"Poltik bir saldırı aracı"
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Karar siyasiler arasında tartışmalara yol açtı.
Hükümet Sözcüsü Olivier Veran abaya ve benzeri kıyafetler için "politik bir saldırı aracı" yorumu yaptı.
Sağ görüşlü siyasetçiler yasağı haklı bulduklarını duyurdu.
Sol görüşlü parti temsilcileri ise Müslümanların haklarının çiğnendiğini savundu..
Karar 4 Eylül'de uygulamaya girecek
Karar, yeni eğitim yılının başlayacağı 4 Eylül’den itibaren geçerli olacak.
Ülkede daha önce de benzer kararlar alınmıştı.
Kamuya açık alanlarda peçe ile dolaşılması, devlet okullarında başörtü takılması yasaklanmıştı.
Kipa takılmasına da yasak getirilmişti.
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