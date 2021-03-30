Fransa vurdu! Çok sayıda ölü var
Fransa'nın Afrika ülkesi Mali'de düzenlediği hava saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'nın ocak ayında Mali'de düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda, Fransa Hava Kuvvetleri tarafından Mali'de gerçekleştirilen saldırıda 19 sivilin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Fransa ise BM raporunu reddederek, sivillerin öldüğü bir hava saldırısı gerçekleştirmediklerini ifade etti.