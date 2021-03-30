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Dünya Fransa vurdu! Çok sayıda ölü var
Dünya

Fransa vurdu! Çok sayıda ölü var

Fransa'nın Afrika ülkesi Mali'de düzenlediği hava saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 17:32:00 -
Fransa vurdu! Çok sayıda ölü var

Fransa'nın ocak ayında Mali'de düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda, Fransa Hava Kuvvetleri tarafından Mali'de gerçekleştirilen saldırıda 19 sivilin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Fransa ise BM raporunu reddederek, sivillerin öldüğü bir hava saldırısı gerçekleştirmediklerini ifade etti.

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