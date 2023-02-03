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Dünya Fransa ve İtalya'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi
Dünya

Fransa ve İtalya'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi

Fransa ve İtalya, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemleri gönderecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 21:57:00 -
Fransa ve İtalya'dan Putin'i kızdıracak Ukrayna hamlesi

Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya SAMP/T – MAMBA uzun menzilli hava savunma sistemini göndermek için görüşmeleri tamamladı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ikilinin Ukrayna'ya askeri desteklerini ele aldığı ve Ukrayna'ya 2023 baharında SAMP/T – MAMBA hava savunma sistemini göndermek için görüşmeleri tamamladığı belirtildi.

SAMP/T – MAMBA'nın ilk Avrupa uzun hava savunma sistemi olduğu kaydedilen açıklamada, bu hava savunma sisteminin Ukrayna topraklarının ciddi bir bölümünü kapsayarak Ukrayna'nın Rus İHA, füze ve uçaklarına karşı savunma sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarının Ukrayna'nın Rusya'ya karşı egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için yardım etmekteki kararlıklarını yenilediği kaydedildi.

 

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