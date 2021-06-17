Fransa uçuş yasamağı kalktı mı? Fransa uçuşları ne zaman başlayacak?

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi. Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim." değerlendirmesinde bulundu. Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Fransa uçuş yasağı var mı?

Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan Kovid-19 aşısı olmadığı takdirde sadece Kovid-19 testi isteniyor. Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Kovid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Kovid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Fransa uçak bileti

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