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Dünya Fransa sokakları yine savaş alanı!
Dünya

Fransa sokakları yine savaş alanı!

Fransa'nın başkenti Paris bir kez daha olaylara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Macron’un yeni emeklilik tasarısını protesto eden on binlerce kişi Paris sokaklarını doldurdu. Zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:14:00 -
Fransa sokakları yine savaş alanı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e çeken yasa tasarısı ülkede gerilimi yükseltti.

Fransa genelinde eylemler ve protestolar düzenlenirken, başkent Paris adeta savaş alanına döndü.

Fransa'da hayat durma noktasına geldi

Perşembe günü başlayan grevler nedeniyle Fransa’da hayat durma noktasına geldi. Tren seferleri iptal edildi, okullarda eğitime ara verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 3 günde 1 milyondan fazla kişi sokaklarda eylem yaptı.

Sendikalardan 'greve devam' kararı

Sendikalar, Macron tasarıyı geri çekene kadar eylem ve grevlere devam edileceğini açıkladı.

Paris’teki gösterilerde 5 binden fazla polis görev alırken, 40’tan fazla eylemci de gözaltına alındı

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