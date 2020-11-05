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Aktüel Fransa sınır güvenliğini iki katına çıkardı
Aktüel

Fransa sınır güvenliğini iki katına çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:04:21 -
Fransa sınır güvenliğini iki katına çıkardı

PARİS (AA) - Fransa'da artan terör saldırıları nedeniyle sınır güvenliği iki katına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sınır kontrollerini denetlemek için bulunduğu Fransa-İspanya sınırındaki Pyrenees-Orientales bölgesinde yaptığı açıklamada, terör tehdidi, kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınırlardaki güvenliğin iki katına çıkarıldığını belirtti.

Bu kapsamda sınırlardaki güvenlik güçlerinin sayısının 2 bin 400'den 4 bin 800'e çıktığını aktaran Macron, kararın ülkedeki terör tehdidinin artması nedeniyle alındığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, terör eylemlerini gerçekleştirenlerin sığınmacıların geçiş noktaları üzerinden ülkeye giren kişiler olduğunu söyledi.

Schengen bölgelerindeki sınır kontrollerinin "derinlemesine" elden geçirilmesinden yana olduğunu belirten Macron, "Aralık ayındaki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne bu yönde öneri sunacağız." dedi.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülke genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğunu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiğini bildirmişti.

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