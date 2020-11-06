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Aktüel Fransa Ombudsmanı'ndan hükümete "genel güvenlik" yasa tasarısına ilişkin tepki
Aktüel

Fransa Ombudsmanı'ndan hükümete "genel güvenlik" yasa tasarısına ilişkin tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-06 01:55:44 -
Fransa Ombudsmanı'ndan hükümete "genel güvenlik" yasa tasarısına ilişkin tepki

PARİS (AA) Fransa Ombudsmanı Claire Hedon, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısının endişe verici olduğunu belirtti.

Fransa Ombudsmanlığından yapılan açıklamaya göre Hedon, bu yasa tasarısının görüşülen yasa tasarısının bilgilendirme özgürlüğünün ihlal edilmesi riski taşıdığını kaydetti.

Tasarının endişe verici olduğunu ifade eden Hedon, basın özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Hedon, güvenlik güçlerinin kamu görevi yapması nedeniyle onların görüntülerinin yayımlanmasının meşru ve demokratik düzen için gerekli olduğunu aktardı.

Claire Hedon, tasarının, terörle mücadelede kullanılacak "drone" kameralarının insanların özel hayatının gizliliğini korumaya yönelik yeterli güvence vermediğini belirtti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden (LREM) iki milletvekilinin hazırladığı ve bugünlerde Ulusal Meclis'te görüşülen "genel güvenlik" yasa tasarısı, görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerini çekmenin ve herhangi bir mecrada paylaşılmasının yasaklanmasını, bu yasağı uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.

Tasarıya göre terörle mücadelede "drone" kameralar kullanılabilecek.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

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