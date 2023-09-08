Fransa nükleer enerjide Avrupa'nın umudu, alternatifi oldu: Ulusal enerji planı ve hareketlilik! Fark etti

Fransa’nın geçen kış bir düzineden fazla nükleer reaktörü kapatmak zorunda kalması ülkeyi önemli bir elektrik ihracatçısı haline getirmiş Avrupa’daki enerji krizini daha da kötüleştirmişti. Bu yılsa milyonlarca tüketici ve işletme Fransa’nın kamu enerji şirketi Electricite de France’ın (EDF) atom enerjisi üretimini dörtte bir oranında azaltan sorunların üstesinden geldiğine dair güvenceye inanıyor.

EDF CEO’su Luc Remont geçen hafta “Bu kışa geçen yıla göre çok daha güvenle giriyoruz” açıklamasında bulundu.

Bloomberg’ün haberine göre eğer Remont haklıysa Avrupalı hane halkları ve işletmeler kış boyunca geçen yıl olduğu gibi elektrik kesintileri riskleri veya talep kesintileri yapmak zorunda kalmayacak. Rus gazı ihracatının hâlâ kapalı olduğu bölge için nükleer reaktörler enerji fiyatlarının düşürülmesine de yardımcı olabilir.

Institut Francais des Relations Internationales Enerji ve İklim Merkezi Başkanı Marc-Antoine Eyl-Mazzega EDF’den gelen açıklamanın “Fransız sistemi ve Batı Avrupa elektrik şebekesi için büyük bir rahatlama” sağladığını söyledi. “Bu ekonomik açıdan çok olumlu” diyen enerji uzmanı hükümetlerin sübvansiyonlara yaptığı harcamaların azalacağını ve bu sayede bölgedeki ticaret açığının da hafifleyeceğini öngörüyor.

Perşembe günü itibariyle EDF’nin 39 reaktörü çalışıyor ve bu rakam geçen yıla göre 12 reaktör daha fazla. 10 veya daha fazla reaktörün de eylül ayının ilk iki haftasında işler hale gelmesi bekleniyor. Ancak bu reaktörler planlı bakımlar nedeniyle kısmen çalışıyor olacak.

Fransa’daki nükleer enerji tablosu geçen yıla göre ciddi bir tezat oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Fransız hükümeti ve şebeke operatörü çok fazla nükleer santralin onarım için kapatıldığı uyarıları nedeniyle elektrik kesintileri riskleri konusunda uyarmıştı. Fransa’daki atom enerjisi üretimi %23 oranında düşmesiyle ülke 1980’den bu yana ilk kez 2022’de net enerji ithalatçısı haline gelmişti.

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EDF’nin çöküşü Fransa’dan gelen elektrik ithalatına güvenen Avrupa pazarında da dalgalanmalar yarattı. Bu dalgalanmaların etkisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından doğalgaz ithalatının durdurulması nedeniyle çok daha ciddi bir noktaya ulaşmıştı. Almanya arzı artırmak için ülkede kalan üç nükleer reaktörünün kalıcı olarak kapatılmasını birkaç ay ertelemek zorunda kaldı.

Enerji ve gaz fiyatları geçen yıl rekor kırdı. Ancak Avrupa ülkelerindeki enerji talebi alışılmadık derecede sıcak geçen kış ve kemer sıkma programları sayesinde düşük kaldı ve kıta korkutucu bir enerji krizinden kaçınmayı başardı. Fransız enerji devi TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, geçen hafta yaptığı açıklamada, elektrik kesintileri riskinin azalmasıyla enerji maliyetlerinin düştüğünü, ancak bazı insanların bu kışa dair arz konusunda hâlâ "şüpheleri" olduğunu ve bu sebeple Fransız enerji fiyatlarının "biraz fazla yüksek kaldığını" söyledi.

Fransızların Alman enerji fiyatları üzerindeki primi son aylarda istikrarlı bir şekilde daldı. Habere göre eğer EDF teknik zorlukların üstesinden geldiğini kanıtlayabilirse enerji maliyetleri daha da azalabilir.

EDF’nin nükleer enerji üretiminden sorumlu başkan yardımcısı olan Regis Clement konuyla ilgili verdiği bir röportajda, “Onarımlar çok pozitif bir ivmeyle devam ediyor” dedi.

Geçen yıl kamu enerji kuruluşu reaktör soğutma sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek çok sayıda çatlak boruyu kontrol etmek ve değiştirmek için yeterince kaynakçı ve teknisyen bulmakta zorlanıyordu. O tarihten bu yana Fransız nükleer enerji devi önemli bir yol kat etti.

EDF’nin Nükleer ve Termal Enerji Kıdemli Başkan Yardımcısı Cedric Lewandowski Fransa’nın 2023’ün ilk yarısında Avrupa’nın en büyük enerji ihracatçısı unvanını geri aldığına dikkat çekiyor. Clement ise şirketin mevcut nükleer kapasitesinin kasım ayında 40 gigawatt’tan ocak ayı başında 50 gigawatt’a yükselmesini beklediğini söyledi. Bir yıl öncesine kadarsa kamu şirketinin toplam nükleer enerji kapasitesi 5 ila 10 gigawatt civarındaydı.

Öte yandan 2023 verilerine göre: Fransa halihazırda 56 faal reaktöre sahip ve elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden sağlıyor.