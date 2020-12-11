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Gündem Fransa, Müslüman çocuk istemiyor
Gündem

Fransa, Müslüman çocuk istemiyor

İslam’la mücadele yasa tasarısını kabul eden Fransa hükümeti, Müslümanların çocuklarını evde eğitmesine bile yasak getiriyor. Fransız muhalefet bile “Müslümanlar damgalanıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:24:00 -
Fransa, Müslüman çocuk istemiyor

 Münübe Yılmaz 

Fransa’daki İslam ve Müslüman karşıtlığı yasayla resmiyete dökülüyor... Fransa hükümeti, “İslam ve Müslümanları hedef aldığı” gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti. Başbakan Jean Castex, Müslümanları ötekileştirdiği eleştirilerinin aksine tasarının İslam dinini hedef almadığını iddia etti. Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti, yasa tasarısı ile Müslümanları yaftalamayı amaçlamakla suçladı. Tasarı parlamentoya sunulduğunda, çok sayıda değişiklik talebinde bulunacaklarını belirten Melenchon, yasa tasarısının Müslümanları damgalama niyeti taşıdığını ifade etti.

Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor.

Çocuklara laiklik aşılanacak

Tasarı, 3 yaşından itibaren tüm çocukların, zorunlu haller dışında evde eğitim almamasını öngörüyor. Ailelerin çocuklarına evden eğitim vermek için yetkili kurumlardan izin alması gerekecek. Böylece Müslüman ailelerin çocuklarına İslam dinini öğretmesi engellenecek.

Yasa metni ayrıca okullarda “sapma” tespit edilmesi durumunda idari kapatma seçeneğini sunuyor. Bunların yanı sıra okul çağındaki her çocuğa bir ulusal okul numarası verilmesi planlanıyor. Böylece kontrat dışı veya evden eğitim alan öğrencilerin de bir numarası olacak ve devlet tarafından takibi kolaylaştırılacak. Macron yönetimi böylece okullarda istediği gibi tek tip bir eğitim verip, her çocuğa laikliği aşılayacak.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Ziya

Tükürürüm senin laikliyine yahudi ermeni haçlı dölleri
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Amorti Kâzım

ALLAH ve İslam ile savaşıp galip geleni insanlık tarihi yazmadı-yazamaz.Savaşıp galip geleceğini düşünenlerin tamamı toprak altında şu an.Sıra sana geliyor Macron hazırlan.
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