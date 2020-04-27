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Spor

Fransa medyası duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı Jimmy Cabot

Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Lig 1 ekibi Lorient ile sözleşmesi sona erecek olan Jimmy Cabot için nabız yokladığı öne sürüldü.

2020-04-27 13:52:00 -
Fransa medyası duyurdu! Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı Jimmy Cabot

France Football'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Ligue 2 temsilcisi Lorient ile sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Jimmy Cabot ile yakından ilgileniyor... Söz konusu haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya'nın da gündemine geldiği aktarılırken, aralık ayında Lorient ile kontrat yenilemeyeceğini duyuran kanat oyuncusunun, hedefinin yurt dışı olduğu ifade edildi.

Troyes altyapısında yetişen Jimmy Cabot, 2016 yazından bu yana Lorient formasını giyiyor... Jimmy Cabot, bu sezon Lorient ile 32 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken, takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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