Fransa Ligue 1'de olay kısıtlama: "Oruç tutmayın!"

Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. PSG formasıyla Messi'nin de yer aldığı Fransa Ligue 1'de düşme potasında olan Saint Etienne'in teknik direktörü Pascal Dupraz, takımını alt lige düşmekten kurtarmak için oyuncularına "Oruç tutmayın" uyarısında bulundu. Dupraz'ın bu söylemi, Fransa'da büyük yankı uyandırdı.

Dünya futbolunda her yıl, oruç tutan futbolcuların performansı gündeme geliyor. Bu kez Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'de teknik direktör Pascal Dupraz, konuya ilişkin flaş bir harekete imza attı.

Fransa Ligue 1'de oynadığı 31 maçta topladığı 27 puanla düşme hattında yer alan Saint Etienne'de oyunculara olay oluşturan bir kısıtlama geldi.

"ORUÇ TUTMAYIN"

L'Equipe'te yer alan habere göre; takımın teknik direktörü Pascal Dupraz, kadroda yer alan Müslüman oyunculara Saint Etienne'i alt lige düşmekten kurtarmak için oruç tutmamalarını söyledi.

YANIT BEKLENİYOR

Yaşanan bu olay, Fransa'da büyük yankı uyandırırken Saint Etienne'li futbolcuların teknik direktörlerine ne şekilde yanıt vereceği ise merak konusu oldu.Sain Etienne, Ramazan Ayı başladığından beri oynadığı iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil - beyazlılar, bu süreçte Marsilya'ya 4-2 kaybederken Lorient deplasmanında da sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi Ligue 1'de son 4 maçtır galibiyet yüzü göremedi.