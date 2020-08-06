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Aktüel

Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:27:18 -
Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının bu ayın başında yürürlüğü girdiği açıklandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminden yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2017'de imzanlanan anlaşmanın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Anlaşma ile enerji sektörü ve deniz güvenliği alanlarınının yanı sıra kriz yönetimi ile terör ve korsanlıkla mücadele gibi alanlarda iş birliği hedefleniyor.

Anlaşma, askeri düzeyde, teçhizat ve savunma konusunda iş birliği, ortak personel eğitimi ile arama ve kurtarma tatbikatlarının yürütülmesini de öngörüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, geçen ay Fransa'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Rum basınında yer alan haberlerde, ziyaretin Fransa ile GKRY arasında denizde ve havada askeri iş birlikleri ile ilgili anlaşmaların uygulamasını hızlandırmak ve güçlendirmek gündemiyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Fransa ve GKRY özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı ittifakların da başını çekiyor.

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