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"Fransa, grubumuzda büyük bir favori"

- İzlanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren:"Türkiye, iyi oyuncuları olan iyi bir takım. Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz"

02 Aralık 2018 Pazar 15:58
"Fransa, grubumuzda büyük bir favori"


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile birlikte yer alan İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, favori olarak Fransa'yı gördüğünü söyledi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen İzlanda'nın teknik direktörü, TRT Spor'a açıklamada bulundu.

Türkiye ile son 2 yılda 4 kez karşılaştıklarını dile getiren İsveçli teknik adam, "Türkiye, iyi oyuncuları olan iyi bir takım. Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz. Fransa, grubumuzda büyük bir favori. Zor olacak. Küçük ayrıntılar sonuçta belirleyici olacak. Gruptan kimin çıkacağını küçük ayrıntılar belirleyecek." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibi değerlendiren Hamren, "İsveçliyim. İsveç'e karşı oynadıkları maçı izledim. Çok iyi birçok oyuncu var. Yeni bir jenerasyon oluşturuyorlar. Kendilerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:58
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. Erik Hamren
  3. EURO 2020
  4. Futbol
  5. H Grubu
  6. İzlanda

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