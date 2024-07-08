Fransa "gol atmadan" EURO 2024 yarı finalinde!

Fransa milli takımında hucümcu yıldızlar adeta sınıfta kaldı fakat bu duruma rağmen yarı finale çıkmayı da savunmadaki başarısıyla elde etti.

EURO 2024'te yarı final oynamaya hak kazanan Fransa Milli Takımı, istatistikleriyle şaşırtıyor. Almanya'nın ev sahipliğindeki turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa, teknik direktör Didier Deschamps yönetiminde yarı finale çıkan dört takımdan biri olurken bu başarısı hücumdaki etkisiz performansına rağmen gerçekleşti.

YILDIZLAR SINIFTA KALDI

Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kingsley Coman ve Randal Kolo Muani gibi dünya çapında yıldız hücum oyuncuları bulunduran Fransa, turnuvada beklenen performansı sergileyemedi. Geride kalan sezonda gösterdikleri performansla futbolseverlere bol gollü maçlar vaat eden Fransızlar, EURO 2024'te bu beklentileri karşılayamadı.

FRANSA'NIN GOLLERİ RAKİPLERİNDEN

Fransa, EURO 2024'te oynadığı beş maçta sadece üç gol bulabildi. Bu gollerin hiçbiri akan oyundan gelmedi. Fransa'nın gruptaki ilk maçında Avusturya'yı 1-0 yenerken, golü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. İkinci maçta Hollanda ile golsüz berabere kalan Fransa, üçüncü maçta Polonya ile 1-1 berabere kaldı ve tek golünü Kylian Mbappe'nin penaltısıyla buldu.

Son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, bu maçta da Jan Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle galip geldi. Çeyrek finalde Portekiz ile normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta ise seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finale yükseldi.

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SAVUNMA PERFORMANSI YARI FİNALE TAŞIDI

Hücum hattındaki etkisizliğiyle dikkat çeken Fransa, yarı finale savunma performansıyla ulaştı. Turnuvada oynadığı beş maçta sadece bir gol yiyen Fransa, bu golü grup aşamasında Polonyalı Robert Lewandowski'nin penaltısıyla kalesinde gördü. Akan oyunda rakiplerine gol fırsatı vermeyen Fransız savunması, turnuvanın en güçlü savunma performanslarından birini sergiledi.

Fransa, yarı finalde turnuvanın en golcü takımlarından biri olan İspanya ile karşılaşacak. "Horozlar", finale çıkabilmek için güçlü İspanya karşısında mücadele verecek. Münih Futbol Arena'da 9 Temmuz Salı günü oynanacak yarı final maçı, TSİ 22.00'de başlayacak. Fransa'nın bu kritik maçta nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.