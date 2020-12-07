  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Aktüel

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 01:09:49 -
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Le Drian, insan hakları eleştirileri altında 3 günlük resmi ziyaret için bulunduğu Paris'te Sisi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Sisi, bugün Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye konuları ele alınacak. Macron, Sisi'yi Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırlayacak.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istenmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve e..
Asya devinden Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Asya devinden Türkiye açıklaması! "Ortaklığa büyük önem veriyoruz"

Japonya Uluslararası İnşaat Birliği Başkanı Kenji Hasuwa, "Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoru..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay