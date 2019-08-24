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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan G7 zirvesi öncesi dünyaya çağrı

Tarihteki en bölünmüş ve sorunlu G7 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Birlikte çalışmazsak, dünyadaki büyük sorunları çözemeyiz” diyerek dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan G7 zirvesi öncesi dünyaya çağrı

Tarihteki en bölünmüş ve sorunlu G7 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Birlikte çalışmazsak, dünyadaki büyük sorunları çözemeyiz” diyerek dikkat çekici bir mesaj yayınladı.


G-7’nin resmi açılışından birkaç saat önce düzenlenen çalışma yemeğinden sonra açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesinin dört ana tema üzerine odaklandığını açıkladı: “Dünyada istikrar ve barış”, “Dünya ekonomisine ağırlık veren belirsizlikler”, “Sosyal ve kültürel eşitsizlik”, “İklim değişikliği ve çeşitlilik”. Macron geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, hükümetinin AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) arasındaki ticaret anlaşmasını reddedeceğini ve Brezilya hükümetinin Amazon krizi karşısında davranışlarını protesto edeceğini açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklamada ise Macron üslubunu biraz daha yumuşatarak,“Amazon ormanlarının savunmasında küresel bir hareket başlatmalıyız. Brezilya’ya yardım etmek ve bu küresel ekolojik çeşitlilik hazinesinin yeniden ağaçlandırılmasına yatırım yapmak için harekete geçmeliyiz” dedi.


Macron’a göre G7 üyesi ülkeler arasında derin fikir ayrılıkları olduğuna değinerek, “Birçok şeyde aynı fikirde olmadığımızı kabul etmeliyiz. Belki de bu yüzden anlayış ve işbirliği noktaları bulmaya çalışmak, diyalog kurmak her zamankinden çok daha acil” dedi.


“Ticaret savaşlarından kaçınılmalı”


Dünya ekonomisinin belirsiz geleceğiyle ilgili olarak Macron, “Daha fazla iş imkânı oluşturmak için daha fazla büyümeye ihtiyacımız olduğu gerçek. Gerilimlerin herkes için kötü olduğunu bilmeliyiz. Bu çerçevede G7 ölçeklendirilmeli. Ticaret savaşlarından kaçınmaya çalışmalı, geleceğe yatırım yapmayı denemeye çalışmalı” ifadelerini kullandı. Macron’a göre G7 zirvesinin Pazar günkü sonuç beyannamesinde, uluslararası üreticilerin iş kalitesini yükseltmek, verimsiz harcamalardan kaçınmak, kirliliği azaltmak için üstlenmeleri gereken somut önlemlerin duyurulması gerekiyor.


Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da Amazon Yağmur Ormanları bölgesinde devam eden yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa bloğunun Brezilya’dan ötürü Mercosur ile serbest ticaret anlaşması imzalamasının hayal edilmesinin zor olduğunu söyledi. Macron konuşmasında ise Tusk’a gönderme yaparak, “Her şeyde hemfikir olmayabiliriz. Ancak bizim fikrimiz şu: Önerilerinizi yapın, anlaşmazlıkları azaltın, öldürmeyi kabul etmeyin. Anlaşmazlıklarımız var ama birlikte çalışmazsak büyük sorunları çözemeyiz” ifadelerini sarf etti.


G7 zirvesi için Fransa’nın güneybatısında bulunan Biarritz’e ulaşan Tusk, “Tabii ki AB ile Mercosur arasındaki bir anlaşmayı destekliyoruz Ancak Brezilya hükümeti imhaya izin verdiği sürece onay sürecini hayal etmek zor” diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
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