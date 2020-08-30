  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıklarını savundu
Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıklarını savundu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:24:39 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıklarını savundu

ANKARA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığını savundu.

Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz’in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini ifade etti.

Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu iddia eden Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır.” dedi.

Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğini aktardı.

Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediği iddiasında bulundu.

Macron, "Orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık.” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak değerlendiren Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan Yunanistan ile GKRY'nin münhasır ekonomik bölgelerine ve egemenlik haklarına “saldırdığını” iddia etti.

Macron, "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum.” ifadesini kullandı.

- Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 27 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğuna işaret ederek şunları kaydetmişti:

"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı