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Dünya Fransa bunu tartışıyor: Hastalar arasında seçim kırmızı çizgimiz
Dünya

Fransa bunu tartışıyor: Hastalar arasında seçim kırmızı çizgimiz

Koronavirüsle mücadelede zorluk yaşayan Fransa'nın Ekonomi Bakanı Le Maire, hastanelerde hastalar arasında seçim yapılmamasının kırmızı çizgi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 22:14:00 -
Fransa bunu tartışıyor: Hastalar arasında seçim kırmızı çizgimiz

Fransa'nın Ekonomi Bakanı Le Maire, RCJ radyosunda yaptığı açıklamada, doktor ve sağlık çalışanlarının yoğun bakımda tedavi görenlerinin sayısının artması karşısında yaşadıkları zorluklara ilişkin yaptığı açıklamaların kendilerini etkilediğini ve sarstığını söyledi.

Doktorların durumunun daha iyi olması için elinden geleni yapmak istediklerini ifade eden Le Maire, "Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz. Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının hastalar arasında seçim yapmaya mecbur kalmalarını istemiyoruz." dedi.

Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin Kovid-19 salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmıştı.

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