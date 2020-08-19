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Aktüel Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı
Aktüel

Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: - "Fransa, Kati'de başlayan kalkışmadan kaygılıdır. Bu vahim hadiseyi bütünüyle kınıyoruz" - "Fransa, Mali'nin egemenliğine ve demokrasisine eksiksiz desteğini sürdürecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:57:32 -
Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı

ANKARA (AA) - Fransa, Mali'de yaşanan darbe girişimi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

AFP muhabirinin BM yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Konsey, Fransa ve Nijer'in çağrısıyla, öğleden sonra Mali'deki durumu görüşmek üzere kapalı toplantı düzenleyecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Mali'deki gelişmelere ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Kati kentinde başlayan olayları kaygıyla izlediklerini belirterek, "Fransa, Kati'de başlayan kalkışmadan kaygılıdır. Bu vahim hadiseyi bütünüyle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) darbe girişimine karşı tavrını yürekten desteklediğini vurgulayan Le Drian, darbeci askerlere kışlalarına dönmesi ve anayasal düzenin korunması çağrısında bulundu.

Le Drian, gelişmelerin en üst düzeyde yakından izlendiğine işaret ederek, "Fransa, Mali'nin egemenliğine ve demokrasisine eksiksiz desteğini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mali'de Kati'deki bir askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve üsten çıkan askeri araçlar, başkent Bamako'ya ilerlemişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı alıkoyan askerler, hükümetin istifasını talep etmişti.

Darbeci askerler, Keita'nın yanı sıra Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'yi alıkoymuştu.

Dün öğleden sonra bir grup asker tarafından Kati'deki üsse götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

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