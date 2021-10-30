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Dünya Fransa, Bayraktar SİHA’dan endişeli!
Dünya

Fransa, Bayraktar SİHA’dan endişeli!

Ukrayna’nın, ülkenin güneydoğusunda Rus ayrılıkçı milislere karşı Türk Bayraktar TB2 SİHA’sını ilk kez kullanması Rusya ve Almanya’dan sonra Fransızları da rahatsız etti. Açıklama yapan Fransız Dışişleri Bakanlığı, SİHA’nın kullanılmasından ötürü endişeli olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:21:00 -
Fransa, Bayraktar SİHA’dan endişeli!

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna’da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi. Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, “Minsk anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından Bayraktar tipi SİHA’ların kullanılmasından endişe duyuyoruz” dedi.

Ukrayna: SİHA'lar yüksek verimli

Bu arada Ukraynalı Korgeneral Serhiy Nayev, Türkiye’den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’lardan çok yüksek verim aldıklarını söyledi. BBC News Ukrayna’ya konuşan Nayev, “SİHA’lar yüksek verim gösteriyor. Bayraktar, Donbas’ta gece gündüz savaşta kullanıma hazır” dedi.

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