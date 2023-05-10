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Dünya Fransa, alkol ve estetik reklamlarını yasaklıyor!
Dünya

Fransa, alkol ve estetik reklamlarını yasaklıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:59:00 -
Fransa, alkol ve estetik reklamlarını yasaklıyor!

Fransız Senatosu, influencerların faaliyetlerinin denetlenmesine yönelik tasarıyı kabul etti.

Fransız Parlamentosunun ikinci kanadını oluşturan Senato, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Fransız Senatörler, dün influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senatoda oy birliğiyle kabul edildi. Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.

30 Mart'ta Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Tasarı, influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.
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