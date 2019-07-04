Frank Lampard kimdir nereli ve kaç yaşında? Chelsea transfer haberi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, efsanesi Frank Lampard'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Futbolculuk döneminde Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti. Peki Frank Lampard kimdir nereli ve kaç yaşında?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, efsanesi Frank Lampard'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun ve şanlı kariyeriyle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından Lampard, 3 yıllık kontratla Stamford Bridge'e geri döndü." ifadesi kullanıldı. İlk hocalık tecrübesini İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile yaşayıp Chelsea'ye gelen 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Lampard ise duygularını şöyle ifade etti: "Chelsea'ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Herkes bu kulübe ve paylaştığımız tarihe olan sevgimi biliyor. Çok çalışmak ve Chelsea'ye daha fazla başarı getirmek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti.

Frank James Lampard kimdir?

Frank James Lampard, 20 Haziran 1978 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya gelmiştir. Profesyonel bir futbolcu olan Frank Lampard, uzun yıllar İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden futbol ekiplerinde mücadele etmiştir. Profesyonel olduğu günden beri, görev aldığı bütün kulüp takımlarında orta saha olarak görev almıştır. Bu mevkide dünyanın en iyileri arasında kabul edilmiş olan Lampard, futbola doğduğu ülke olan İngiltere’de başlamıştır. 1994 ile 1995 yıllarında West Ham United altyapısında fundamental eğitimini tamamlamış olan Frank Lampard, ilk profesyonel mukavelesini de yine West Ham United ile yapmıştır. 1995 ile 2001 yılları arasında West Ham United’da profesyonel olarak forma giymiş olan Lampard, bu sürede sıra dışı bir yeteneği olduğunu ispatlamayı başarmıştır. 6 sezon formasını giydiği Londra ekibi West Ham United’da toplam 148 ulusal lig müsabakasına çıkmış olan Frank Lampard, 24 kez de gol atma başarısı göstermiştir. West Ham United’ın sözleşmeli futbolcusu olduğu dönemde daha da tecrübe kazanması için 1 sezon için 1995/96’da Swansea City’ye kiralanmış olan Lampard, burada 9 maça çıkmış ve 1 de gol atmıştır. 2001 yılın West Ham United’dan ayrılan ve bir diğer Londra ekibi olan Chelsea FC ile sözleşme imzalayan Frank Lampard burada klüp kariyerinin zirvesine çıkmayı başarmıştır.

2014 yılları arasında 13 sezon boyunca Chelsea’nin formasını giymiş ve bir dönemde kulübün kaptanlığını yapmış olan Frank Lampard, Chelsea ile 3 Premier Lig, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmiştir. Kariyerinde bu başarılarla beraber zirve yapan Lampard, 13 yıl boyunca kulübün vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. 2001 ile 2014 yılları arasında 429 Premier Lig müsabakasına çıkmış olan Frank Lampard, 147 kez de gol sevinci yaşamıştır. Orta sahada yer almasına karşın çok yüksek bir gol yüzdesine sahip olmuş olan Frank Lampard, Chelsea’nin başında görev yapan tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştır. Frank Lampard, Chelsea ile beraber 2012 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştur. Lampard ayrıca 2008’de de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Chelsea’nin ilk 11’inde yer alsa da takımının sahadan kupayla ayrılmasını sağlayamamıştır. Chelsea bu finalde Manchester United’a normal süresi 1-1’i biten maçta penaltı atışları sonucunda kaybetmiştir.

2014’te yaşlılığı gerekçe gösterilerek takımdan uzaklaştırılan Frank Lampard, Manchester City’ye yollanmıştır. Manchester City’de 32 maça çıkmış olan İngiliz futbolcu bu sürede 6 kez de gol sevinci yaşamıştır. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Lampard, Amerikan Ulusal Ligi olan MLS ekiplerinden New York City FC ile sözleşme imzalamıştır. Son yıllarını Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirecek olan Frank Lampard, 1999 ile 2014 yılları arasında 106 kez İngiltere milli formasını giymiş ve 29 kez de golle buluşmuştur.