FOX'un sahibi Murdoch'ın oğlu babasını dezenformasyonu meşrulaştırmakla suçladı

New York Times'la bir röportajında Murdoch, bu yıl babası Rupert Murdoch'ın şirketini terk ederken verdiği demeci açıkladı ve şirketin sahip olduğu Fox News'le diğer yayın organlarının toksikliğinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti.

Murdoch , "Şirketin yayın organlarında yayımlanan belirli editöryal içerik ve diğer stratejik kararlar üzerindeki anlaşmazlıklardan ötürü ayrıldığını" bildirmişti. Murdoch,"Naçizane, fikirlerin mücadelesine saygı duyulabilmesi sonucuna vardım. Hepimiz bunu yapıyoruz ve bu önemli. Ama bu, gündemi gizleyen bir şekilde olmamalı" dedi.

Murdoch, "Fikirlerin mücadelesi, dezenformasyonu meşrulaştırılmak için kullanılmamalı. Ve ben, bundan sıklıkla faydalanıldığını düşünüyorum. Ve iyi haber kuruluşlarında misyonun gerçekten, kuşkuları dağıtmak için gerçekleri sunmak olduğunu düşünüyorum. Takdir edersiniz ki, gerçeği ört pas etmek için şüphe yaymasını değil." dedi.

Murdoch, yönetim kurulundaki konumundan giderek daha çok rahatsız hissettiğini ve kendini uzaklaştırmanın ve bir tür temiz sayfa açmanın o kadar da zor bir karar olmadığını söyledi.

Hem Murdoch hem de eşi Kathryn geçmişte, News Crop'un Trump yönetimi ve iklim değişikliğini kapsayan başlıklarıyla ilgili hayal kırıklıklarını açıklamışlardı.

Quadrivium isimli vakıfları; seçmen katılımını, demokrasi reformunu ve iklim değişikliği projelerini destekliyor.

The Times, James Murdoch'ın 2020 seçim döneminde Pete Buttigieg'e bağış yaptığını ve gelecek ay oy vereceği Joe Biden'a 1 milyon 230 bin dolar (yaklaşık 9 milyon 700 bin TL) verdiğini bildirdi.